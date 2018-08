später lesen Musik Vier Barone spielen am Minigolfplatz Teilen

Twittern

Teilen



(red) Seit 30 Jahren touren die vier Barone nun schon quer durch Europa. Immer im Gepäck dabei: Die originalen Rickenbacker- und Gretsch-Gitarren, Höfner-Bässe und Vox-Verstärker. Mit ihrem typischen Satzgesang und dem originalen Sixties-Sound kommen The Barons als Topact am Donnerstag, 16. August, im Rahmen der Bernkasteler Sommerbühne auf den Minigolfplatz in Bernkastel-Kues.