Vier Schülerinnen sammeln Rezepte und Anekdoten

Vier Schülerinnen der Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron haben Rezepte und Anekdoten von früher zu einer Wanderausstellung unter dem Motto „regional – genial!“ zusammengestellt. Sie präsentieren ihr Projekt in einer Feierstunde am Montag, 12. November, um 10.30 Uhr in der Touristinformation Neumagen-Dhron.