Vier Tage Weinhöfefest in Rachtig

(red) Das Dorf Rachtig feiert am Himmelfahrtswochenende vom 10. bis 13. Mai, sein traditionelles Weinhöfefest. Ab Donnerstag sind die Weinhöfe von 11 Uhr an für Gäste geöffnet.

Angeboten werden klassische moselländische Spezialitäten sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Der Höhepunkt des Festes ist die Wein-Oasen-Wanderung am Samstag, 12. Mai. Von 10 bis 16 Uhr erwarten die Winzer an den drei Wein-Oasen die Wanderer mit Wein und Essen.

Das genaue Programm für das Rachtiger Weinhöfefest gibt es bei der Tourist Information oder unter der Adresse www.zeltingen-rachtig.de