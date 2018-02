Meisterkonzert im Kloster

Violinistin Velika Tsonkova und Pianist Klauspeter Bungert treten im Kapitelsaal auf.

Am Sonntag, 18. Februar, findet um 15 Uhr im Kapitelsaal des Klosters Springiersbach ein Meisterkonzert mit der bulgarischen Violinistin Velika Tsonkova und Klauspeter Bungert am Klavier statt. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms. Der Eintritt zum Konzert kostet 16 Euro, Mitglieder des Musikkreises zahlen 14 Euro, für Kinder ist der Eintritt frei. Karten sind erhältlich unter der Telefonnummer 06532/2731 oder per E-Mail an musikkreis@t-online.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.