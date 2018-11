später lesen Kabarett Volldampf-Kabarett in der Alten Schule Teilen

() Ein Kabarett unter dem Titel „Mit Volldampf“ mit Jens Neutag beginnt am Samstag, 1. Dezember, um 20.30 Uhr in der Alten Schule in Zell-Marl.