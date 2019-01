später lesen Stadtgeschichte Vom Großbrand verschont FOTO: TV / Winfried Simon FOTO: TV / Winfried Simon Teilen

Twittern

Teilen



(sim) Das Haus Krempel ist eines der wenigen alten Fachwerkhäuser, das beim Großbrand in Traben 1879 verschont blieb. In der Nacht zum 2. November 1879 brach ein Feuer in den eng bebauten Straßen aus.