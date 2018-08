Von Asche und Kroketten

140 Besucher befassen sich beim Neumagener Fest der Kulturen mit den ausländischen Mitbürgern der Gemeinde.

Am Büfett im Pfarrgarten der Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt in Neumagen herrscht dichtes Gedränge. Auf den Tischen im Schatten der Bäume stehen Spezialitäten, die vielen der Besucher des Festes der Kulturen unbekannt sind: Stockfischsalat aus Portugal steht dort genauso zur Auswahl wie polnische Kvokety – Kroketten, die mit Champignons und Sauerkraut gefüllt sind.

Direkt daneben locken Desserts wie Baklava und Pralinen aus Aserbaidschan. Alles kann heute kostenlos probiert werden. Doch die größten Fragezeichen ruft ein warmes Gericht namens königliche Asche auf die Gesichter der 140 Besucher des Festes. „Das ist ein Hochzeitsgericht, mit Reis, Fleisch, Kastanien, Aprikosen und Pflaumen“, erklärt Alexander Khabarov aus Aserbaidschan, der die Spezialitäten aus dem Land zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer selbst zubereitet hat.

Bei der zweiten Auflage des Festes der Kulturen im Rahmen des Pfarrfestes hätten die ausländischen Bürger in Neumagen die Gelegenheit, sich selbst und ihre Spezialitäten den Deutschen näherzubringen, sagt Elisabeth Mager von der Bürgerhilfe, die das Fest gemeinsam mit der Kirchengemeinde ausrichtet. „Wir wollen ihnen so die Gelegenheit geben, sich zu integrieren und bekannt zu machen, auch mit ihren nationalen Besonderheiten“, sagt sie. Am besten funktioniere das übers Essen. „Man sitzt zusammen, isst miteinander und knüpft Kontakte“, sagt sie. Insgesamt seien Menschen aus 18 Nationen eingeladen, sich an dem Fest zu beteiligen. Justyna Padewska stammt aus Polen und lebt seit zwölf Jahren in Neumagen-Dhron.

„Es ist schön in einem kleinen Dorf“, freut sie sich. Dass sich so viele Nationen beim Fest der Kulturen beteiligen, gefällt ihr. „Gemeinsamkeit ist toll“, sagt sie.

Djordje Bajac aus Serbien wohnt bereits seit 20 Jahren in Neumagen-Dhron. Er hat für das Büfett Cevapcici als Spezialität seiner Heimat mitgebracht und freut sich, dass das Fest so locker abläuft. Jede Nation zeige hier seine Kultur, sagt er. Beim Verständnis für andere Nationen spiele das Essen eine wichtige Rolle. Bajac: „Ohne Essen versteht man eine andere Kultur nicht.“