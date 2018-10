später lesen Brauchtum Vorhang auf für die erste Mundart-Weinprobe Teilen

In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach steht die erste moselfränkische Mundart-Weinprobe auf dem Programm. Schauplatz ist am Freitag, 2. November, der Keller der Weinmanufaktur Markus Burg in Reil.