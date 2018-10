später lesen Sitzung Vorschläge für den Haushalt Teilen

Die nächste Sitzung des Ortsbeirates Wolf ist am Dienstag, 16. Oktober, 18 Uhr, im Kirchensaal. Themen sind die Ergänzungssatzung Bereich Am Reitersweg in Wolf, die Sanierung des Wirtschaftswegs Mittlerer Weg sowie Vorschläge für den Haushaltsplan 2019. Um 18.30 Uhr findet eine Einwohnerfragestunde statt.