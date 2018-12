Die Bürgerstiftung Fachwerkdorf Enkirch lädt für kommenden Samstag, 8. Dezember, 15 Uhr zu einem Vortrag ein: Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Benno Lehmann aus Heidelberg stellt im großen Saal Bürgerhaus „Alte Schule“ das Leben und Werk des bekannten Malers Karl Weysser vor.

Dieser erstellte 1874 in Enkirch Zeichnungen und Ölbilder und hielt so zahlreiche markante und idyllische Häuser, Straßen und Winkel von Enkirch fest.

Insgesamt verewigte er etwa 300 Orte in Deutschland und im Nachbarland Frankreich in mehr als 4000 Zeichnungen und Bildern und schuf so ein umfangreiches Zeugnis der Zeit vor der Industrialisierung.

Neben zahlreichen Fotos werden in Enkirch auch Originalbilder gezeigt.