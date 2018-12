später lesen Bildung Vortrag über die alte Stadt Susa Teilen

Die Expertin Professor Elisabeth von der Osten-Sacken aus Marburg hält am Mittwoch, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Kueser Akademie in Bernkastel-Kues einen Vortrag über „Susa - Stadt des Daniel - eine frühiranische Metropole“.