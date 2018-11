Die Bürgerstiftung Fachwerkdorf Enkirch lädt für Samstag, 8. Dezember, zu einem Vortrag über „Enkirchs malerische Geschichte“ ein. Prof. Benno Lehmann aus Heidelberg befasst sich ab 15 Uhr im Saal des Bürgerhauses „Alte Schule“ mit den Werken des Malers Karl Weysser.

Lehmann, der auch Dozent an den Universitäten Heidelberg, Frankfurt und Saarbrücken ist, stellt Zeichnungen und Ölbilder über Enkirchs markante und idyllische Häuser, Straßen und Winkel aus dem Jahre 1874 vor. Insgesamt hielt der Künstler etwa 300 Orte in Deutschland und Frankreich in mehr als 4000 Zeichnungen und Bildern fest. Im Anschluss ist Gelegenheit für Fragen und Diskussionen. Um 17 Uhr startet ein Rundgang zu einigen Orten in Enkirch. Der Tag soll in der Straußwirtschaft des Weinguts Adolf Jung ausklingen. In den 1980er Jahren hat die Gemeinde Enkirch ein Buch mit Bildern und Zeichnungen und Details Weyssers auflegen lassen. Einige davon werden bei der Veranstaltung zum Kauf angeboten.