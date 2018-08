Das Tourist- und Gemeindebüro Graach bietet für Freitag, 31. August, eine Wanderung von Graach durch die Steillagen des Graacher Himmelreichs nach Bernkastel an. Die Teilnehmer erleben den Wein, die Weinberge und deren Geschichte auf dem Weg zum Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel.

Die Rückkehr nach Graach ist an der Mosel entlang oder mit dem Schiff möglich. Die Tour dauert drei bis vier Stunden. Gestartet wird um 13.30 Uhr in Graach am Aufgang zur Schäferei. Kosten: 16 Euro pro Person inklusive Wasser, Wein und Stadtführung.

Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 06531/2541.