Wandern in den Moselweinbergen

Im Rahmen der Initiative „Lebendige Moselweinberge“ (Projekt der Dachmarke Mosel) bietet das Ürziger Weingut Benedict Loosen Erben zwei Wanderungen an. Start ist in Ürzig, Würzgartenstraße 1. Die dreistündige Wanderung führt vorbei an einem rund 400 Millionen Jahre alten Schiefermassiv durch die Steillagen des Ürziger Würzgarten in eine Felsenlandschaft. Beim Anblick der Gesteinsformationen wird mit einem Riesling aus dem Weingut gerastet. Es geht weiter zur Kelteranlage Erden und vorbei an der Ürziger SonnenUhr. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. Die Wanderungen starten am Samstag, 5.Mai, um 14 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, um 10 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06532/945 90 92 oder per Mail an Riesling@Benedict-Loosen-Erben.de