Wasserschaden durch Böller

Die Polizei Zell sucht Zeugen, die am Silvesterwochenende Personen beobachtet haben, die in unmittelbarer Nähe des Thomas-Phillips-Marktes, in Zell-Barl, Feuerwerkskörper oder Böller auf das Dach des Gebäudes geworfen und dort gezündet haben. Wie bei der Zeller Polizei erst jetzt angezeigt wurde, seien dabei auf dem Dach einschließlich einer Öffnung in der Decke, erhebliche Schäden verursacht worden. Infolge der starken Regenfälle sei es zu einem Wasserschaden gekommen, berichtet die Polizei Zell.