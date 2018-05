Dringende Reparaturarbeiten sind am Montag, 7. Mai, an der Hauptwasserleitung in Traben-Trarbach, Ortsteil Wolf, geplant. Das teilt die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Betriebszweig Wasserwerk, mit. Die Wasserversorgung muss daher in dem Zeitraum von 10 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr unterbrochen werden.