Musik zum Advent in Wehlen

(red) Der Musikverein und der Männergesangverein Wehlen laden zum Weihnachtskonzert ein.

Das Konzert ist am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, ab 16. Uhr in der Pfarrkirche St. Agatha in Wehlen.

Die Vereine werden alte und neue Stücke aus ihren Programmen aufführen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf weihnachtlichen und adventlichen Stücken.

Darüber hinaus gibt der Männerchor erstmals Lieder zum Besten, mit denen er im Mai nächsten Jahres beim Leistungssingen des Chorverbands Rheinland-Pfalz antreten wird, um erneut den Titel „Meisterchor“ zu gewinnen.