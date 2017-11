später lesen Weihnachtsdorf im Kirchenkeller Teilen

Traben-Trarbach (red) Der evangelische Jugendhof Martin Luther King in Traben-Trarbach veranstaltet am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, von 13 bis 18.30 Uhr das Weihnachtsdorf rund um und im Keller des Kirchenweingutes in Wolf. Den Auftakt des Weihnachtsdorfes um 13 Uhr gestalten die Kinder des Kindergartens mit dem Schmücken des Baumes vor der Kirche, gefolgt von der Andacht mit Pfarrer Seebach um 14 Uhr.