Wein, kleine Menüs und Livemusik sorgen für gute Stimmung

(red) Zur fünften Bernkasteler „WineLive“ kamen mehr als 300 Gäste in die Bernkastel-Kueser Güterhalle. In einer offenen Weinprobe präsentierten 13 renommierte Weingüter aus der Ferienregion Bernkastel-Kues rund 80 Weine. Markus Reis und sein Team vom Zeltinger Hof boten ein kleines Menü in vier Gängen an. Bei der Weinparty sorgte die Band „Handpicked“ mit Songs aus vier Jahrzehnten für gute Stimmung. Bei bestem Wetter verteilten die Gäste sich weitläufig in der Güterhalle und im Außenbereich. Veranstalter war der Verein „Bernkastel-Kueser Essen- und Weinsymposion“. ⇥Foto: Katharina Müller