Die Gemeinde Erden feiert am kommenden Wochenende, 12. und 13. Mai, das Wein- und Brunnenfest. Die Stände öffnen am Samstag um 11 Uhr. Ab 20 Uhr wird Tanzmusik geboten. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Am Nachmittag spielt ab 15 Uhr der Musikverein Kinheim.