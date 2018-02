Weinparty mit Musik und regionaler Küche

Weingenuss, regionales Essen und Party bei der Bernkasteler WineLive am 27. April 2018 in der Güterhalle Bernkastel-Kues

Zum fünften Mal wird die Bernkasteler WineLive am Freitag, 27. April, in der Güterhalle in Bernkastel-Kues angeboten. Die Veranstaltung verspricht Partylaune, verbunden mit Weingenuss.

13 renommierte Güter aus der Ferienregion Bernkastel-Kues stellen ihre Weine an. In einer offenen Weinprobe präsentieren die Winzer von 17 bis 20 Uhr rund 80 Weine vorzugsweise aus dem aktuellen Jahrgang zur Verkostung. Die teilnehmenden Winzerbetriebe sind: das Weingut Georg Heim aus Neumagen-Dhron, das Weingut Franzen und das Weingut Haart aus Piesport, das Weingut Paulinshof aus Kesten, das Weingut Gowin Kranz aus Brauneberg, das Weingut Bottler aus Mülheim, die Weingüter Brixius und Rosenhof aus Maring-Noviand, das Weingut Witwe Dr. Thanisch aus Bernkastel-Kues, die Güter Franz Friedrich-Kern und Karl O. Pohl aus Wehlen, das Weingut Heinrichhof aus Zeltingen-Rachtig sowie das Weingut Benedict Loosen Erben aus Ürzig.

Markus Reis und sein Team vom Zeltinger Hof bieten ein Vier-Gänge-Menü an: Es gibt Roastbeefcarpaccio mit Parmesan und Ruccola, Kartoffel-Lauchcremesuppe mit Croutons, Mosel-Tresterfleisch auf Kappes-Gräwes sowie Holundercreme mit Riesling, Erdbeersoße und Minze. Zur Weinparty ab 20 Uhr spielt „Handpicked“. Die Band steht für handgemachte Rockmusik mit Herzblut.