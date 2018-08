später lesen Kirmes Burgen feiert Weinkirmes Teilen

(red) Die Weinkirmes in Burgen wird von Samstag, 25. August, bis Montag 27. August, auf dem Festplatz in Burgen gefeiert. Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit dem Einholen der Weinkönigin, begleitet vom Musikverein Wintrich.