„Mann, ist das cool!“

Und coole Weine? Da gibt es offenbar noch einiges nachzuholen. Das Deutsche Weininstitut (DWI), die Werbeorganisation für deutsche Weine, hat jetzt einen Wettbewerb ausgeschrieben. Es sucht coole Weine, Weine, die unter anderem wegen ihrer trendigen Ausstattung und Präsentation auffallen, Weine, die „unkompliziert sind und Spaß machen sollen“.

Auf der Pro Wein im März in Düsseldorf werden die Gewinner vorgestellt. Die drei coolsten Weine will das DWI bei internationalen Veranstaltungen ausschenken.

Ein besonders „cooles“ Weingut ist das Weingut Emil Bauer & Söhne in Landau-Nußdorf (Pfalz). Die Etiketten der Bauer-Weine haben bereits Kult-Status. Ein Wein der Rebsorte Scheurebe nennen die beiden kreativen Inhaber „Scheu - aber geil“. Ein Riesling heißt ganz trendy „Sex, Drugs & Rock‘n’Roll - Just Riesling“.

Es geht um Aufmerksamkeit, es geht darum, sich aus der Masse herauszuheben. Etwas irritiert hat mich allerdings eine Kreation, die das Weingut so bewirbt: „If you are an racist, terrorist, or just an asshole - don’t drink my sauvignon blanc“. Übersetzt: „Bist du ein Rassist, ein Terrorist oder einfach nur ein Arschloch, dann trinke nicht meinen Sauvignon blanc“.

Ein politisches Statement, gerichtet an eine ganz bestimmte Zielgruppe als Marketing-Gag, um ein Produkt zu verkaufen. Ist das nun cool oder einfach nur bescheuert?

