Weinseligkeit in der Nussbaumallee

(red) In der Nussbaum­allee, vor der Kulisse der Brauneberger Juffer, bieten die Winzer beim Brauneberger Weinfest vom 20. bis 23. Juli ihre Weine und ein Live Programm an.

Ein Höhepunkt ist am Freitagabend die Begrüßung der Weinhoheiten von Brauneberg und des gesamten Ferienlandes Bernkastel. Die Stände öffnen am Freitag bereits um 14 Uhr. Ab 20.30 Uhr steigt die Weinfestnacht mit „Let‘s Celebration“. Am Samstag wird um 14 Uhr Ortsweinkönigin Celine I. an ihrem Elternhaus abgeholt. Ab 20.30 Uhr spielt zur großen Weinfestnacht die Show- und Galaband „Gooseflesh“. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst. Um 12.30 Uhr gibt das Männerquartett Brauneberg ein Platzkonzert. Weitere Aufführungen verschiedener Gruppen und Vereine folgen. Tanz unter den Nussbäumen mit „Handpicked“ heißt es ab 19.30 Uhr.