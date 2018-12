(red) Um das Thema „Online-Buchbarkeit für kleine Unterkünfte an der Mosel“ ging es bei der ersten Eviivo-Seminar-Road-Show in Kooperation mit Booking.com, Finke Hotelconsulting und dem Mosel-Reiseführer.

In jeweils zwei Stunden gab es Tipps und Tricks für die effektive Nutzung von Booking.com und dessen Extranet. Alexander Finke von Finke Consulting erklärte, wie jeder Betrieb die eigene Webseite gestalten und mehr Gebrauch von der eigenen Gastdatenbank machen kann, um Gäste in Stammgäste zu verwandeln. Anschließend sprach Markus Becker von Eviivo über die Bedeutung einer Online-Buchungsfunktion auf der eigenen Webseite. Zum Schluss hatten die Gäste die Möglichkeit, ihre Fragen rund um die Digitalisierung im Gastgewerbe zu stellen. Das Fazit der Veranstalter: Trotz digitaler Kommunikation ist der persönliche Kontakt nicht zu ersetzen. In Bernkastel-Kues prämierte Eviivo den Tiliahof in Brauneberg als „verborgenen Schatz der Region Mosel 2018“ für seine Gastfreundschaft, die Ausstattung und die Lage. Foto: Lina Schlaugat