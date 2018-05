später lesen Schule BBS Bernkastel-Kues wurde zur Europaschule zertifiziert FOTO: TV / HBZ - Stefan F. Sämmer FOTO: TV / HBZ - Stefan F. Sämmer Teilen

(red) Die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues wurde am Rabanus-Maurus Gymnasium in Mainz feierlich als Europaschule zertifiziert. Ministerin Dr. Stefanie Hubig begrüßte die 16 neu hinzukommenden Europaschulen in Rheinland-Pfalz und lobte das Engagement der Schulen für Europa. Mittlerweile gibt es insgesamt 55 Europaschulen in Rheinland-Pfalz. Die BBS Bernkastel-Kues erlangte das Zertifikat Europaschule als erste Schule im Landkreis Bernkastel-Wittlich, da sie sich unterschiedlichen Projekten mit europäischem Hintergrund widmet. Unter anderem mit dem MobiPro-Projekt, welches spanischen Jugendlichen die Möglichkeit gibt, in Bernkastel-Kues und Umgebung eine Ausbildung als Koch, Hotel- oder Restaurantfachfrau/mann zu absolvieren. Weitere Projekte sind bereits geplant.