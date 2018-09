später lesen Neumagen-Dhron Zauberhafte Königinnen Teilen

Mehr als 30 Weinhoheiten kommen am Freitag, 21. September, zur Eröffnung des Straßenfestes nach Neumagen-Dhron. Beginn ist gegen 18.30 Uhr am Weinschiff-Denkmal. Am Samstag und Sonntag sind die Stände ganztägig geöffnet.