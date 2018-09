Zeitreise in die goldenen 20er in Bad Bertrich

Die Möglichkeit, einmal selbst Teil der goldenen 20er zu werden und den Esprit dieser besonderen Zeit einzuatmen, bietet ein Nostalgie-Konzert, das am Samstag, 8. September, im großen Kursaal in Bad Bertrich stattfindet.

„Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn“, „Veronika, der Lentz ist da“ oder „You’re the cream in my coffee“ – Die Zuhörer können sich auf bekannte Lieder freuen, ganz neu vorgetragen von Trompeter und Sänger Klaus Huck und seinem Kareol Tanzorchester. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 12 Euro (9 Euro mit Gäste-/Einwohnerkarte), an der Abendkasse 15 Euro (9 Euro). Erhältlich sind die Eintrittskarten für das nostalgische Konzert bei der GesundLand Tourist Information Bad Bertrich.