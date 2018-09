Zeltingen-Rachtig feiert sein Straßenfest

Zum 38. Male in Folge feiert Zeltingen in diesem Jahr sein beliebtes Straßenfest. Das Gasthaus der Rieslings, der Zeltinger Hof, das Gasthaus Feyen und das Straßencafé Kunsmann präsentieren sich auf der Kurfürstenstraße und dem historischen Marktplatz.

Das Straßenfest wird am Freitag, den 7. September, um 18.30 Uhr zum ersten Mal überhaupt auf dem Markusplatz bei Stand Nummer Eins eröffnet.Am Samstag und Sonntag sind die Wein- und Essenstände ab 11 Uhr geöffnet. An allen Tagen und bis spät in die Nacht sorgen Musikvereine aus der Region und holländische Musikkapellen für Stimmung.

Das genaue Programm ist in der Tourist Information Zeltingen-Rachtig erhältlich oder steht auf der Homepage der Gemeinde, www.zeltingen-rachtig.de zum Download bereit.