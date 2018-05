Zum 23. Mal gibt es Backfische

Der Angel-Sport-Club Neumagen-Dhron lädt zum 23. Backfischfest am Vereinsheim am Katharinenufer ein. Das Fest beginnt am Freitag, 11. Mai, um 11 Uhr. Am Samstag, 12. Mai, öffnen die Stände ebenfalls um 11 Uhr. Zum Frühschoppen ist am Sonntag, 13. Mai, eingeladen. Mit Kaffee und Kuchen werden die Besucher ab 14 Uhr bewirtet. Die kleinen Gäste können sich an allen Tagen auf einer Hüpfburg vergnügen. Gegen 18 Uhr ist geselliger Ausklang. Für das leibliche Wohl gibt es natürlich auch frisch gebackene Moselfische und weitere Fischspezialitäten.