In der Güterhalle im Alten Bahnhof in Bernkastel-Kues findet erneut der Comedy-Bahnhof statt. Am Dienstag, 16. Oktober, stehen drei Comedians ab 20 Uhr auf der Bühne.