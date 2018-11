später lesen Kultur Zwei Kabarettisten gastieren in Kröv Teilen

Wie wäre es eigentlich mit einem Freistaat Eifel? In ihrer neuesten Revue präsentieren die beiden Kabarettisten Hubert vom Venn, der kurze Eifler mit dem schwarzen Hut, und Achim Konejung, der große Blonde mit den Fingern am Klavier, am 16. November in der KultUrScheune Kröv um 20 Uhr die Utopie einer unabhängigen Republik im Westen.