später lesen Unfall Zwei Personen bei Abbiegeunfall verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Am Mittwoch, 5. Dezember, kam es gegen 7.30 Uhr im Bereich der Einmündung an der ED-Tankstelle Maring-Noviand zu einem Unfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 21-jähriger Fahrer an der Einmündung nach links abbiegen.