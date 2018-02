später lesen Gastronomie Zweifacher Doppelsieg FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

Twittern

Teilen



Bei den Dehoga-Jugendregionalmeisterschaften der gastronomischen Berufe in Schroeders Stadtwaldhotel in Trier traten 17 angehende Fachkräfte im dritten Ausbildungsjahr gegeneinander an. Dabei hatten die Schüler der Berufsbildenden Schulen Bernkastel-Kues, Cochem, Gerolstein und Trier die Gelegenheit, in einer komplexen Aufgabe ihr Fachwissen und ihre berufsbezogenen Kompetenzen zu demonstrieren. In diesem praktischen Wettbewerb, der sogleich der Vorentscheid zur Landes- und Bundesmeisterschaft ist, brillierten Schüler der BBS Bernkastel-Kues gleich in zwei Kategorien und konnten einen zweifachen Doppelsieg einfahren.