Gesellschaft : Müssen Ältere lange Zeit auf Kontakte und Besuche verzichten?

Trier Bei der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen wird darüber nachgedacht, kranke Menschen weiterhin zu isolieren. Experten mahnen, das öffentliche Leben nur schrittweise hochzufahren.

Dürfen Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen auch dann nicht uneingeschränkt aus dem Haus, wenn die rigiden Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren möglicherweise bald gelockert werden? Politiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) haben sich dafür ausgesprochen, dass ältere und kranke Menschen deutlich länger ihre Kontakte reduzieren müssten als andere, um sich vor einer Corona-Infektion zu schützen. So lange zumindest, bis es einen Impfstoff gegen das Virus gibt.

Das sagt auch Thomas Biundo. Der Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie leitet die geriatrische Reha St. Irminen in Trier. Er warnt vor allem im Hinblick auf die Risikogruppen, bei denen eine Corona-Infektion häufig zu schweren, lebensbedrohlichen Verläufen führen kann, die derzeitigen Schutz­maßnahme grundlos zu lockern. Es bestehe die Gefahr, dass man ansonsten den Tod vieler Älterer riskiere. Daher müssten auch die Besuchsverbote in Altenheimen und Krankenhäusern noch länger bestehen bleiben. Ähnlich sieht das der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis: „Eine Exit-Strategie sollte nur schrittweise erfolgen.“ Die Beschränkungen in Altenheimen und bei den besonderen Risikogruppen sollten solange bestehen bleiben, bis man absehen könne, ob man auch hier nach und nach Lockerungen vornehmen könne.