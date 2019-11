Trier Die Beschäftigten des katholischen Gesundheitskonzerns ctt haben ihr Unternehmen schon häufiger finanziell unterstützt. Jetzt könnte es sein, dass das Weihnachtsgeld zunächst nur zur Hälfte ausgezahlt wird. Da gab es in der Vergangenheit schon ganz andere finanzielle Aderlässe für die Mitarbeiter.

Ein Großteil der rund 4000 Mitarbeiter des katholischen Gesundheitskonzerns ctt wird derzeit Däumchen drücken, dass das Weihnachtsgeld in diesem Jahr doch noch in voller Höhe ausgezahlt wird. Seit etlichen Wochen schon kursieren in den 26 Einrichtungen der mit Hauptsitz in Trier angesiedelten Cusanus Trägergesellschaft Gerüchte, dass sich die Auszahlung des halben Weihnachtsgeldes ins nächste Jahr verschieben könnte.