Kriminalität : Mussten die Polizisten sterben, weil sie Wilderern auf der Spur waren?

Blumen liegen und Kerzen stehen am Eingang der Polizei in Kusel (Rheinland-Pfalz). Am Vortag wurden in der Nähe auf der Kreisstraße 22 eine Polizistin und ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier/Kaiserslautern Mutmaßliche Mörder sollen im großen Stil illegal gejagt haben. Beide Beamte wurden durch Kopfschüsse getötet. Gewerkschaftschef: Solche Taten lassen sich nicht verhindern.

Möglicherweise sollte durch die tödlichen Schüsse auf die beiden Polizisten Wilderei in großem Stil verdeckt werden. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Kaiserslautern bekannt. Demnach hat einer der beiden wegen Mordes beschuldigten Männer, ein 32-Jähriger aus dem saarländischen Sulzbach, gestanden, gewildert zu haben. In dem sichergestellten Kastenwagen, mit dem die beiden in die Verkehrskontrolle geraten sind, fanden die Ermittler eine größere Menge an getöteten Wildtieren. Gegen den älteren der beiden Tatverdächtigen, einen 38-Jährigen aus dem saarländischen Spiesen-Elversberg, hat es nach Kenntnis des Deutschen Jagdverbandes bereits vor einiger Zeit Ermittlungen wegen Wilderei gegeben. Nach Erkenntnissen der Ermittler sollen die beiden dies in großem Stil betrieben und vermutlich auch davon gelebt haben. Einen Jagdschein hatte der 38-Jährige nicht mehr. Es seien mehrere Waffen bei den Verdächtigen gefunden worden, hieß es bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern. Vermutlich seien darunter auch die beiden Tatwaffen: eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Die Polizei geht davon aus, dass beide Männer auf die Polizisten geschossen haben. Die 24-jährige Kommissaranwärterin wurde mit einem Schuss aus der Schrotflinte tödlich in den Kopf getroffen. Auf ihren 29-jährigen Kollegen sei viermal geschossen worden, ein Schuss habe den Mann im Kopf getroffen. Zuvor soll der Polizist noch 14 Schuss aus seiner Dienstpistole abgegeben haben. Die Tatverdächtigen seien dadurch wohl nicht getroffen worden, aber das Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, hieß es.