Nach Absturz in der Eifel: Alle F-16-Kampfjets bleiben am Boden

Zemmer/Spangdahlem Noch immer ist die Ursache des Absturzes eines US-Kampfjets bei Zemmer (Trier-Saarburg) ungeklärt. Trotzdem hat die Airbase Spangdahlem, von wo die F16 am Dienstag zu einem Übungsflug gestartet ist, angeordnet, dass alle Maschinen diesen Typs vorerst am Boden bleiben.

Am Dienstag, dem zweiten Tag der Übung, stürzte dann aber einer der Jets bei Zemmer ab, der Pilot konnte sich retten. Seitdem laufen die Bergungsarbeiten in dem schwer zugänglichen und weiträumig abgesperrten Waldgebiet.

Noch immer ist unklar, warum der Kampfjet abgestürzt ist. Vorsorglich hat die Airbase jedoch angeordnet, dass vorerst alle in Spangdahlem stationierten F-16 am Boden bleiben und die Übung abgesagt wird. In der Regel blieben die Flugzeuge solang am Boden, bis geklärt sei, dass es sich bei der Ursache um einen Einzelfall oder um ein „systemisches Problem“ gehandelt habe, zitiert die US-Militärzeitung Stars and Stripes eine Sprecherin der US-Luftwaffe.