Nach Absturz von US-Kampfjet in der Eifel - Die Suche nach der Ursache

Eine F16 stürzte gestern bei Zemmer in den Wald. Der Pilot wurde leicht verletzt. Foto: Klaus Kimmling.

Zemmer Die Ursache für den Absturz einer F16 gestern bei Zemmer ist weiter unklar. Auch gibt es bislang keine Informationen, ob Kerosin aus der Maschine ausgetreten ist. Heute Mittag soll es weitere Informationen auf einer Pressekonferenz geben.

Warum ist die F16 gestern in einem Wald bei Zemmer (Trier-Saarburg) abgestürzt? Noch immer ist die Ursache für den Unfall unklar, wie eine Sprecherin der US-Airbase Spangdahlem volksfreund.de sagte.

Heute Mittag um 13 Uhr soll es weitere Details in einer Pressekonferenz geben, an der auch Vertreter der Bundeswehr teilnehmen sollen. Die Absturzstelle sei heute Nacht abgesichert worden, sagte die Airbase-Sprecherin. Im Laufe des Tages soll über das weitere Vorgehen gesprochen werden.

Flugzeugunglücke in der Region auf einen Blick

Chronologie : Flugzeugunglücke in der Region auf einen Blick

Ob und wie viel Kerosin an der Unfallstelle ausgelaufen ist und ob der Kampfjet, der sich auf einem Übungsflug befunden hat, munitioniert war, dazu gibt es derzeit keine Auskünfte.

US-Kampfjet stürzt in der Eifel in den Wald - Pilot kann sich mit Schleudersitz retten (Update)

Flugzeugabsturz : US-Kampfjet stürzt in der Eifel in den Wald - Pilot kann sich mit Schleudersitz retten (Update)

Nächster Kampfjet-Absturz in der Eifel

US-Militär sperrt Gebiet ab : Nächster Kampfjet-Absturz in der Eifel

Laut Christian Otto, Sprecher der Feuerwehr Trier-Land, ist der Gefahrstoffzug des Kreises Trier-Saarburg, der gestern nach dem Absturz in Bereitschaft gehalten worden war, wieder abgezogen.

Derzeit befinde sich lediglich die mobile Einsatzzentrale vor dem Feuerwehrgerätehaus in Zemmer-Rodt. Nur ein paar Kilometer davon entfernt ist der Kampfjet gestern Mittag abgestürzt. Der Pilot konnte sich mit einem Schleudersitz retten.

Christiane macht Mittag - Heute im Pacha Mama in der Fahrstraße in Trier

Restaurant-Check : Christiane macht Mittag - Heute im Pacha Mama in der Fahrstraße in Trier

Er sei leicht verletzt worden, sagte Sergeant Christopher Ostrom am Dienstagabend in Rodt. Er entschuldigte für den Absturz und bedankte sich für die Zusammenarbeit mit den deutschen Einsatzkräften. Diese dürfen auch weiterhin nicht an die Absturzstelle. Die Kreisstraße 34 bleibt vorerst weiter gesperrt.