Trier Drei Jahre nach einem Überfall auf zwei Banken in der Eifel sitzen drei Tatverdächtige im Gefängnis. Sie lebten offenbar auf großem Fuß.

Ermittlungserfolg der Trierer Kripo: Gut drei Jahre nach dem Überfall auf eine Sparkassenfiliale in Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sitzen drei Tatverdächtige in Haft. Die aus dem Großraum Essen stammenden Männer im Alter zwischen 27 und 31 Jahren sollen kurze Zeit nach dem Überfall in Oberkail Anfang Februar 2017 noch eine weitere Bank in Boos (Kreis Mayen-Koblenz) überfallen haben. Beute insgesamt: über 100 000 Euro.

Für die Ermittler steht inzwischen fest: Die drei jungen Männer, alle bereits wegen Gewalt-, Drogen- oder Eigentumsdelikten mit dem Gesetz in Konflikt geraten, lebten auf großem Fuß. Wenige Wochen nach dem Überfall in Boos wurde ihnen eine blutige Auseinandersetzung in einem nordrhein-westfälischen FKK-Club zum Verhängnis. Zwei der Tatverdächtigen gerieten mit einer Gruppe Franzosen angeblich wegen einem Platz in der Umkleide in Streit, der vor dem Club schließlich eskalierte. Ein offenbar willkürlich aus der Gruppe herausgegriffener Franzose wurde von 30 Messerstichen getroffen und lebensgefährlich verletzt.