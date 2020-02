Flugzeugabsturz : Nach dem Bericht zum F-16-Absturz bleiben noch immer Fragen offen

Zemmer-Rodt Es sehe noch immer aus wie auf einem Schlachtfeld, sagt Thomas Grünhäuser. Er ist Revierförster für Kordel-Zemmer. Zu seinem Revier gehört der Wald bei Zemmer-Rodt (Trier-Saarburg), in dem am 8. Oktober vergangenen Jahres der US-Kampfjet abgestürzt ist, der nur eine Minute zuvor auf der Air Base Spangdahlem gestartet war.

Zwar steht in dem am Dienstag veröffentlichten Abschlussbericht zu dem Absturz, dass Kerosin und Öl aus der abgestürzten Maschine rückstandslos verbrannt sind und daher nicht im Boden nachzuweisen sind. Nichts findet sich in dem 31-seitigen Bericht aber über das hochgiftige Hydrazin. Dieses befindet sich bei F-16-Kampfjets in einem Extra-Tank und soll beim Ausfall des Triebwerks die Maschine manövrierfähig halten. Ursache für den Absturz war ein Stromausfall und damit verbunden der Ausfall sämtlicher Geräte in dem Jet. Warum dann das mit Hydrazin betriebene Notaggregat nicht automatisch angesprungen ist, wird in dem Bericht nicht thematisiert.