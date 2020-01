Kriminalität : Wo sind die Beinahe-Goldschatzräuber?

Ein Numismatiker platziert römische Goldmünzen in einer Vitrine. Der Goldschatz im Rheinischen Landesmuseum Trier wird nach einem Diebstahlversuch erst im Frühsommer 2020 wieder zu sehen sein. Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Nach dem Einbruch ins Trierer Landesmuseum setzen die Ermittler erneut auf die Fernsehfahndung. Für die Ergreifung der Täter winkt eine Belohnung von 5000 Euro.

Es ist die Nacht zum 8. Oktober vergangenen Jahres. Zwei Unbekannte klettern über ein Gerüst bis zum ersten Stock des Trierer Landesmuseums, brechen ein Fenster auf, dringen in das Gebäude ein und versuchen dann, im Münzkabinett mit zwei Vorschlaghämmern eine Vitrine zu zertrümmern, um so an den sogenannten Trierer Goldschatz zu kommen. Doch der Raub scheitert. Nach wenigen Minuten ist die Polizei vor Ort. Die maskierten Einbrecher, die von einer Infrarotkamera gefilmt werden, können unerkannt fliehen.