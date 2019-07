Trier : Nach der Hitzewelle: Jetzt folgt die Abkühlung

Trier Trier und Luxemburg knacken Temperatur-Rekord. Großbrand an der Landesgrenze.

Nach der Bullenhitze folgt die Abkühlung. Am Wochenende sollen die Temperaturen in der Region deutlich fallen. Für Sonntag sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung gerade mal 20 Grad und Regen voraus. Die Extremhitze sei nun erst mal vorbei. Am Freitag stieg das Thermometer noch mal an. Vereinzelt ging es in der Region noch mal über 35 Grad. Die Rekordwerte von Donnerstag – in Trier wurde mit 40,6 Grad der Hitzerekord für Rheinland-Pfalz gemessen – wurden aber nicht mehr erreicht. Auch in Luxemburg hat es am Donnerstag einen neuen Temperaturrekord gegeben: In Steinsel wurden 40,8 Grad Celsius gemessen, wie das luxemburgische Landwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Jung spricht von einem historischen Tag, der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: „Ein Tag für die Wettergeschichte!“. Der DWD warnte auch gestern vor extremer Wärmebelastung und gleichzeitig vor Unwettern in der Region.