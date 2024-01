Ex-Oberbürgermeister appelliert Nach Rekord-Demo in Trier: Worauf es im Kampf gegen Rechtsextremismus jetzt ankommt

Auch am Tag danach kann es Klaus Jensen noch immer nicht fassen. „Wahnsinn“ sei es gewesen, sagt Triers ehemaliger Oberbürgermeister Klaus Jensen. Es habe noch keine Demonstration in Trier gegeben, mit so vielen Teilnehmern, wie die am vergangenen Sonntag. Mehr als 10.000 Menschen protestierten friedlich vor der Porta und in der Fußgängerzone bis zum Hauptmarkt gegen Rechtsextremismus und für eine bunte, vielfältige Gesellschaft. Dass so viele Menschen ein klares Statement abgegeben hätten, sei sehr beeindruckend gewesen. „Das macht mich stolz, auch dass ich in einer solchen Stadt Oberbürgermeister sein durfte.“