Kostenpflichtiger Inhalt: SEK-Einsatz : Nach Explosion in Berlin - 29-jähriger Trierer in Untersuchungshaft (Update)

Foto: dpa/Paul Zinken

Update Trier/Berlin Nach einer Explosion in Berlin ist ein gebürtiger Trierer festgenommen worden. Der 29-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung wurden laut Staatsanwaltschaft Rohrbomben gefunden. Hier sind die Details zu dem Fall: