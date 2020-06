Unfall : Nach F-16-Absturz: Giftiger Stoff im Boden

Zemmer-Rodt Nach dem Absturz eines F-16-Kampfjets im Oktober will die Umweltbehörde nun ein weiteres Gutachten zur Belastung von Boden und Gewässer im Wald bei Zemmer-Rodt in Auftrag geben.

Noch immer liegen einzelne Wrackteile im Wald bei Zemmer-Rodt (Trier-Saarburg). Dort war am 8. Oktober vergangenen Jahres ein Kampfjet vom Typ F 16 abgestürzt und zerschellt – nur wenige Sekunden nach er zu einem Übungsflug von der nahe gelegenen US-Airbase Spangdahlem gestartet war. Die Wrackteile waren auf mehreren Hektar verstreut. Ursache für den Absturz war ein Stromausfall im Cockpit der Maschine, der zu einem Ausfall der Flug- und Navigationsinstrumente geführt hat. Der Pilot hatte sich rund zehn Kilometer bevor die Maschine in den Wald stürzte mit dem Schleudersitz gerettet.

Es sind aber nicht nur Wrackteile, die noch immer an die Beinahekatastrophe – das Flugzeug stürzte nur wenige hundert Meter von Zemmer-Rodt ab – erinnern. Der Wald an der Absturzstelle ist auf Jahre zerstört. Und noch immer riecht es dort nach Treibstoff. Boden- und Gewässerproben im Auftrag der Bundeswehr, die für die Sicherung des betroffenen Waldgebietes zuständig war, ergaben keine Hinweise auf erhöhte Werte von umweltgefährdenden Stoffen.

Sowohl Ortsbürgermeister Edgar Schmitt, die betroffenen Waldbesitzer als auch Naturschützer zweifeln jedoch die Untersuchungsergebnisse an. Sie haben eigene Proben in Auftrag gegeben. In einer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Auftrag gegebenen Analyse wird ein erhöhter Wert der als giftig und krebserregend geltenden polyfluorierter Tenside (PFT) nachgewiesen. Diese Substanz wird vor allem im Löschschaum verwendet.