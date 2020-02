Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Rodt nehmen Gewässerproben des Winterbachs, der in die Kyll und wenige Kilometer weiter in die Mosel fließt. Foto: dpa/Harald Tittel

Zemmer-Rodt Das Trinkwasser und der Boden rund um die Absturzstelle des US-Kampfjets bei Zemmer-Rodt sind nicht verunreinigt. Das teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit.

Der Ortsbürgermeister von Zemmer-Rodt (Trier-Saarburg) zweifelte die bisherigen Untersuchungsergebnisse zu der möglichen Verunreinigung von Boden und Wasser an der Absturzstelle des US-Kampfjets unweit seiner Heimatgemeinde an. Er wollte ein eigenes Gutachten in Auftrag geben. Das hat sich nun aber wohl erübrigt. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg teilte heute mit, dass dass Wasser und Boden nicht verunreinigt und keine weiteren Konsequenzen erforderlich seien. Das habe ein weiteres Gutachten ergeben.

Die Kreisverwaltung hatte die Ergebnisse von ersten Untersuchungen, die die Bundeswehr kurz nach dem Absturz am 8. Oktober in Auftrag gegeben hatte, von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz überprüfen lassen. Nun liegen die Ergebnisse vor. Demnach ist eine „Gefährdung von Schutzgütern an der Absturzstelle nicht erkennbar“. Die SGD Nord halte daher derzeit keine weiteren Untersuchungen oder Maßnahmen für notwendig, teilt die Kreisverwaltung mit.