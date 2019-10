In der Einsatzleitstelle in Rodt beraten sich die Einsatzkräfte.

Zemmer-Rodt Auch die Feuerwehr ist nach dem F-16-Absturz mit etlichen Einsatzkräften, darunter dem Gefahrstoffzug, in Zemmer-Rodt vor Ort. Doch an die Absturzstelle durften die Wehrleute zunächst noch nicht.

Es ist 15.16 Uhr als der Notruf in der integrierten Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr in Trier eingeht: Flugzeugabsturz bei Zemmer (Trier-Saarburg). Schnell ist klar, dass es sich um einen Kampfjet der nahen US-Airbase Spangdahlem handelt. Die F-16 war auf einem Übungsflug. Kurz vor dem Absturz hat der Pilot wohl einen Notfall gemeldet. Der Jet stürzte laut Christian Otto, Pressesprecher der Feuerwehr Trier-Land, in einem unwegsamen Waldgebiet nahe der Kreisstraße 34 Richtung Zemmer-Rodt ab. Der Pilot hat sich vor dem Aufprall der Maschine mit dem Schleudersitz aus der Maschine gerettet. Er sei dabei leicht verletzt worden, sagt Otto. Mit dem Rettungshubschrauber sei er in das Medical Center der Airbase gebracht worden. Es habe keine weiteren Verletzte gegeben.