Skandale : Nach Klobürsten-Segen zum Rapport

Trier Der Trierer Bistumspriester Peter Leick hat in einem witzig gedachten Filmchen mitgespielt. Aber nicht allen war anschließend zum Lachen zumute.

Im Bistum Trier hängt der Haussegen schief. Der Grund: Eine katholische Jugendgruppierung aus dem Saarland hat auf ihrer Internetseite ein Video veröffentlicht, in dem unter anderem auch ein Priester vor dem Altar zu sehen ist, der mit einer Klobürste den Segen spendet. In einer anderen Einstellung sitzt ein Messdiener im Beichtstuhl und trinkt ein Stubbi.

Es dauerte jedenfalls nicht lange, da bekamen auch die Verantwortlichen im Bistum Wind von dem Film der Hostenbacher Jugend, in dem der örtliche Pfarrer Peter Leick in der Eingangssequenz mit Klobürste in der Hand segnend um den Altar herum geht – im Messgewand und mit Priesterhut auf dem Kopf.

Der Priester tat wie geheißen. Am Donnerstagabend entschuldigte sich Peter Leick auf seiner Facebookseite. Er habe „in keinster Weise beabsichtigt, liturgische Handlungen der Lächerlichkeit preiszugeben oder despektierlich darzustellen“. Gleiches gelte auch für die liturgischen Orte und Parallelen zu ministranten-ähnlichen Diensten, ergänzte der Pastor, der vor seinem Wechsel ins Saarland lange Zeit in Saarburg war.

Im Gespräch mit unserer Zeitung ergänzte der 54-jährige Geistliche, er habe Fahler gemacht und Teile der Kritik seien berechtigt gewesen. So sei etwa die Persiflage liturgischer Handlungen nicht erlaubt. „Das war schon grenzwertig, diesen Schuh muss ich mir anziehen.“ Er sei halt manchmal „etwas naiv und infantil“, rechtfertigte Leick seine Beteiligung an der Klopapierchallenge. Gleichzeitig nahm er die Hostenbacher Jugend ausdrücklich in Schutz. Die Jugendlichen seien sehr eng mit der Kirche verbunden, „auf die lasse ich nichts kommen“, so der Geistliche, der im Bistum kein Unbekannter ist. Leick ist Deutschland-Chef der Priestergemeinschaft Unio Apostolica, die in Rom Beschwerde gegen das Synodengesetz eingelegt hatte.