In Rheinland-Pfalz Nach Kritik am Übergangsgeld für Spitzenpolitiker: Ampel will Gesetz nicht ändern

Das Übergangsgeld für Spitzenpolitiker ist in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. In Rheinland-Pfalz erhalten ehemalige Ministerinnen und Minister bis zu drei Jahre nach dem Ausscheiden aus der Landesregierung Geld vom Staat für den Übergang - unabhängig davon, ob sie entlassen werden oder selbst zurücktreten. Deshalb stand beziehungsweise steht etwa Malu Dreyer, Roger Lewentz (SPD) und auch Anne Spiegel (Grüne) in den ersten drei Monaten das volle Amtsgehalt zu, danach monatlich die Hälfte.